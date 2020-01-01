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"الصحة" الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 14

الأحد 29 مارس 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 14


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، وفاة إسرائيلية في التسعينيات من العمر، متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتُوفيت الإسرائيلية في مستشفى بني براك شرق تل أبيب، حيث كانت تعاني من مضاعفات بأمراض أخرى.

وسبق أن توفي إسرائيلي (92 عامًا) صباح اليوم جراء إصابته بالفيروس.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات في إسرائيل إلى 14، بينما توفي إسرائيلي آخر في إيطاليا أمس، حيث كان متواجدًا هناك للسياحة، ما يوصل العدد الفعلي إلى 15.

وكانت الوزارة ذكرت في وقت سابق أن عدد الإصابات وصل إلى 3865، حيث وصفت جراح 66 بالخطيرة.

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