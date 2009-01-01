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الكشف عن اصابة قريب احد مستشاري نتنياهو بالكورونا والاخير ينتظر النتائج

الأحد 29 مارس 2020 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن اصابة قريب احد مستشاري نتنياهو بالكورونا والاخير ينتظر النتائج


القدس المحتلة / سما /

 كشفت القناة 12 الاسرائيلية ان احد اقارب مستشار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دخل المسشتفى مصابا بفيروس كورونا.

واضافت القناة ان نتنياهو التقى باحد مستشاريه وبعد يومين تم ادخال قريب المستشار الذي التقى ذلك الشخص الخميس الماضي الى المستشفى مصابا بالفيروس.

وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء إن نفس المستشار كان في محيط رئيس الوزراء يوم الخميس ، ولكن "تم الحفاظ على تعليمات المسافة".

واضافت المصادر "المستشار ليس لديه أعراض".

وكان نتنياهو خضع وعائلته لاختبارين للفيروس قبل أسبوعين، وتم الحصول على نتائج الاختبارات بعد ساعات، مما يشير إلى أنه لم يصب أي من الأشخاص بالفيروس.

ووفقًا لتوجيهات وزارة الصحة الاسرائيلية ، فإن نتنياهو غير مطلوب للعزل في هذه المرحلة، لأنه لا يتعرض بشكل مباشر لمريض تم التحقق منه ، لكن الوضع قد يتغير إذا تبين أن الفحص لهذا المستشار إيجابي."

#نتنياهو #مستشار #فيروس كورونا

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