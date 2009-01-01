  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تشافي: أرغب في تدريب برشلونة وضم نيمار وسانشو

الأحد 29 مارس 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشافي: أرغب في تدريب برشلونة وضم نيمار وسانشو


وكالات / سما /

أبدى أسطورة برشلونة تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي السد، رغبته في تولى منصب المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأكد تشافي أنه يريد بداية مشروع جديد لبرشلونة من نقطة الصفر. والتوقيع مع لاعبين جدد أمثال نيمار وسانشو وسيرجي جنابري.

وقال تشافي في مقابلة صحفية نقلتها “ماركا“: “أريد العودة إلى برشلونة، ولكن لبداية مشروع من نقطة الصفر”.

وأضاف المدير الفني للسد: “الآن بعد أن رأيت نفسي في عالم التدريب، أعتقد أنه يمكنني المساهمة بأشياء، لكنني أوضحت لبرشلونة من قبل أنني كنت أرى نفسي أقود مشروع وتكون مسؤولية صناعة القرار لي”.

ووصل: “أريد أن أعمل مع الأشخاص الذين أثق بهم وولاءهم لي، لا يمكن أن يكون هناك أي شخص سام بالقرب من غرب الملابس”.

وتابع: “ليس لدي علاقة سيئة مع بارتوميو، أتعاون بشكل جيد مع لابورتا”.

وأستمر: “فريق برشلونة جيد للغاية، تير شتيجن أفضل حارس مرمى في العالم، ألبا بالنسبة لي أفضل ظهير أيسر وبيكيه أفضل مدافع، بوسكيتس أفضل لاعب وسط دفاعي وميسي الأفضل في العالم”.

وأكمل: “هناك أيضاً لاعبين مثل دي يونج وآرثور، أعتقد أنهم يمكن أن يساعدوا برشلونة في الفوز لمدة 10 سنوات أخرى، هناك قاعدة جيدة”.

وأردف: “سأوقع مع لاعبين في مركز الجناح الهجومي، مثل نيمار، من ناحية كرة القدم ليس لدي أي شكون في أنه سيكون تدعيم رائع، لا أعرف ما إذا كان سيتناسب بمعنى أخر غير كرة القدم”.

وأختتم: “برشلونة لديه بالفعل العديد من اللاعبين في الوسط، لكنهم يفتقرون إلى الجناح، هم بحاجة للاعبين جدد أمثال سانشو وجنابري”.

#برشلونة #سانشو #نيمار #تشافي هيرنانديز

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الإعلامي الحكومي بغزة يُعلق على قرار إيقافه عن العمل بعد تقرير الحجر الصحي برفح

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ويتحدث عن الية صرف رواتب موظفي السلطة

البردويل يكشف معلومات حول منحة 150 مليون دولار القطرية

بالصور.. السنوار يتفقد مكان انشاء مركز حجر صحي في قطاع غزة

ملحم : 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين والعدد يرتفع الى 104

ابو حسنة يوضح موقف الاونروا من موظفي المياومة بغزة

الصحة بغزة: قررنا تمديد إجراءات الحجر الصحي لثلاثة أسابيع.. ونواجه نقص حاد بالادوية والمستلزمات الطبية

الأخبار الرئيسية

528068C

محدث: وفاة شاب ومعلمة متأثرين بجراحهما في حريق النصيرات يرفع عدد الضحايا إلى 25

اشتية : الرواتب ستصرف كاملة على عدة أيام و الغاء التقاعد المالي لغزة

عالمة أمريكية: فقط "معجزة بيولوجية" يمكنها أن توقف تفشي وباء كورونا!

الجيش الإسرائيلي يخشى "نهاية العالم" إذا انتشر كورونا في غزة

860x484 (1)

التوصل الى تفاهمات بين نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة وحدة