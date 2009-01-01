قلقيلية: افتتاح سوق الخير التابع للجنة الزكاة

قلقيلية / سما /

افتتح اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية اليوم سوق الخير بمدينة قلقيلية، التابع للجنة زكاة قلقيلية وبإشراف لجنة الطوارئ في المحافظة، ويهدف هذا السوق لاستقبال المساعدات العينية وتوزيعها على الاسر المحتاجة من ابناء المحافظة.

وشارك في الافتتاح ممثلون عن عدد من المؤسسات وأهل الخير.

وشكر المحافظ جهود القائمين على السوق وأكد ان هذا العمل يدل على اصالة شعبنا وتفانيه من اجل قضاياه الوطنية، لافتاً الى أننا نمر بمرحلة مصيرية علينا أن نكون موحدين وجاهزين لتحمل مسؤوليتنا، مطالباً بأن يتم تغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة وتعزيز قيم التكافل والتراحم التي نص عليها ديننا الحنيف.

من جهته ناشد الشيخ أحمد نوفل اهل الخير والميسورين الى تقديم المساعدات للجنة الطوارئ المركزية ولحنة الزكاة واخراج زكاة الاموال في ظل هذه الظروف الصعبة لخلق حالة من التكافل بين ابناء المجتمع الواحد.

وسيتم التوزيع مع الجهات المختصة وفق الية تم وضعها بهذا الخصوص.