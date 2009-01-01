"التنمية" والاغاثة الاسلامية ومحافظة نابلس يبحثون تأمين مساعدات الأيتام

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بحث مدير مديرية التنمية الاجتماعية محمد بشارات ومدير عام الرعاية الاجتماعية رنا المصري ومحافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان مع الاغاثة الاسلامية ممثلة بمدير برامج حماية الطفولة في مكتب الاغاثة فرع فلسطين أسيل الأطرش، تنسيق آليات التعاون لتأمين مساعدات الايتام وعائلاتهم خلال شهر رمضان، وذلك بناءً على اتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها بين وزارة التنمية الاجتماعية و الاغاثة الاسلامية مكتب فلسطين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء ابراهيم رمضان ومدير التنمية في نابلس محمد بشارات ومدير عام الرعاية الاجتماعية رنا المصري صباح اليوم عبر سكايبي مع الشركاء في الاغاثة الاسلامية من مكتب الاغاثة في بيت لحم.

محافظ محافظة نابلس قال " ان ما يعيشه شعبنا الآن هو حالة حرب بمواجهة فيروس كورونا المستجد وعلينا مراعاة السلامة الصحية خلال نقل تلك الطرود لتصل الى مستحقيها بأمان، كما دعا الاغاثة الاسلامية وغيرها من المؤسسات الى المزيد من تظافر الجهود لدعم صمود المواطن الفلسطيني وخاصة العائلات الفقيرة في مواجهة انتشار فيروس كورونا."

مدير مديرية التنمية الاجتماعية أكد على التعاون الوثيق بين المديرية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لدعم صمود عائلاتنا المستورة وخاصة الأيتام، مؤكدا أن المديرية هي جزءلايتجزء من لجنة الطواريء في المحافظة وان توزيع تلك الطرود سيتم من خلال لجان الطواريء الموزعة في مناطق المحافظة مع مراعاة السلامة الصحية للجميع.

مدير عام الرعاية الاجتماعية رنا المصري بدورها أكدت ان المساعدات التي سيتم تأمينها للأيتام وعائلاتهم وعددهم 692 يتيم من المحافظة، مع مراعاة الان تصل هذه الطرود الصحية والغذائية بأمان لتلك العائلات.

يذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن برنامج موسمي مخصص لشهر رمضان من كل عام وأن العام 2020 اختير لتغطية أيتام محافظة نابلس وسبقه العام المنصرم أيتام محافظة سلفيت.