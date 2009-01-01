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شاهد.. محمد رمضان يثير الجدل على إنستجرام

الأحد 29 مارس 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. محمد رمضان يثير الجدل على إنستجرام


وكالات / سما /

واصل الفنان محمد رمضان، إثارة الجدل حوله عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر رمضان فيديو جديدا على تطبيق "إنستجرام"، وهو يزين أسنانه بفصوص براقة.

وهاجم الجمهور محمد رمضان، فور نشره الفيديو، متسائلين عن ما يضعه على أسنانه، حيث جاءت التعليقات كالتالي: "هتلبس طقم سنان ألماظ بقى والكلام دا"، و"هي سنانك مالها"، "انت عامل تقويم الماظ ولا ايه.. تبذير اوفر يعنى.. كفاية إحداث بقى".

وكان محمد رمضان استفز جمهوره مؤخرًا عندما قام بنشر صورة له وهو يرتدي خوذة ذهبية خبأت رأسه بالكامل، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وعلق رمضان على الصورة قائلًا: "الوقاية خير من العلاج"، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا.

#محمد رمضان

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