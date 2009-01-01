فيديو.. فنانة مصرية تتحدث عن مخاوفها من السمنة بسبب "كورونا"!

وكالات / سما /

عبرت الفنانة داليا مصطفى عن خوفها من إصابتها وأبنائها بالسمنة، بسبب عدم مغادرة المنزل والالتزام بالحجر المنزلي بعد تفشي فيروس كورونا.

وكشفت في تصريحات صحافية أن مخاوفها دفعتها لطهي الطعام الصحي فقط، وعدم تقديم أي طعام دسم لأبنائها خوفاً عليهم من زيادة وزنهم.

وكانت الممثلة المصرية أثارت ضجة كبيرة بين متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو تحدثت خلاله عن صلاة الجمعة وطلبت من التلفزيون المصري أن يعرض تسجيلات قديمة لصلاة الجمعة وذلك لتكون ونسا في الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد بعد إعلان حالة الطوارئ ومنع التجمعات والصلاة في المساجد.