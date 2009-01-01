قارة واحدة في العالم لم يصلها كورونا .. فما سرها؟

وكالات / سما /

تأتي أخبار انتشار فيروس كورونا المستجد من مختلف أنحاء العالم، فمعظم دول العالم أعلنت عن حالات مسجلة لديها إلا أن هناك قارة واحدة لم يتم الإعلان بها عن أي حالات إصابة بـفيروس كورونا، كما توجد دول واحدة لم يعلن عن مصابين فما هما؟

لنبدأ بالدولة، هل تعلم أنه على الرغم من تفشي كورونا في دول الصين وكوريا الجنوبية واليابان إلا أن كوريا الشمالية لم تُعلن حتى الآن عن أي حالات إصابة بها إلا أن بعض التسريبات تؤكد وصول المرض إليها على الرغم من تكتم الحكومة هناك.

الأغرب من هذا، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد حضر حفل افتتاح مستشفى ضخم ولم يرتدي أي كمامة أو قفازات لا هو ولا أي شخص آخر حضر الحفل.

في حين أكدت بعض المصادر على وجود حالات إصابة في كوريا الشمالية لكنها محصورة في المناطق الحدودية لكن العاصمة بيونغ يانغ تكاد تكون خالية من فيروس كورونا.

وذلك لأن كوريا الشمالية لديها فرق أمن قوية وقوات جيش واسع الانتشار لذلك تمكنت من فرض حصار على المقاطعات التي ظهر فيها المرض، كما تم إجبار المواطنين على اتباع قواعد الصحة السلامة لكن كل هذه المعلومات غير رسمية لأن خروج أي تصريحات قد يُعرض أصحابها لعقاب رسمي معلن.

ما هي القارة الوحيدة التي لم يصل إليها فيروس كورونا؟

قد تبدو الإجابة غريبة، إنها القارة القطبية الجنوبية والتي يعيش بها على الأقل 1000 شخص حيث لم يصل إليهم الفيروس حتى الآن ولم تظهر عليهم أي أعراض للمرض.

القارة القطبية الجنوبية يعيش فيها عدد من الباحثين والعلماء ويجب أن يخضع أي شخص للحجر الصحي لمدة 14 يوم قبل الذهاب إلى هناك وذلك كي لا ينقل العدوى إلى هذه القارة البعيدة.

بخاصة وأن انتشار فيروس كورونا في القارة القطبية الجنوبية قد يعرض الحالة للخطر الشديد بسبب عدم وجود مستشفيات قريبة، فأقرب مستشفى مجهز يتواجد في تشيلي التي تبعد آلاف الأميال عن القارة القطبية الجنوبية.