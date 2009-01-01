إجراءات جديدة مع بدء صرف مخصصات جرحى مسيرات العودة بغزة غدًا

رام الله / سما /

بدأت الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة، اليوم الأحد، في اتخاذ إجراءات جديدة لضمان عدم تجمع أكبر عدد ممكن من الموظفين والمواطنين خلال عمليات صرف الرواتب.

وشوهد أمام فروع البريد والبنوك المختلفة، وضع علامات وإشارات مختلفة لتحديد مكان توقف الموظفين والمواطنين خلال استعدادهم لتسلم رواتبهم ومخصصاتهم المالية.

ولوحظ أنه سيتم المحافظة على مسافة مترين بين المواطن والآخر، كإجراء احترازي في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أنها ستبدأ يوم غد الاثنين، صرف مخصصات جرحى مسيرات العودة في جميع فروع بنك البريد بالقطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أنه سيتم الصرف وفقًا لما يصدر عن بنك البريد من آلية لتوزيع الأسماء حسب الأحرف الأبجدية، مع ضرورة الالتزام بهذه الآلية.