  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إجراءات جديدة مع بدء صرف مخصصات جرحى مسيرات العودة بغزة غدًا

الأحد 29 مارس 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجراءات جديدة مع بدء صرف مخصصات جرحى مسيرات العودة بغزة غدًا


رام الله / سما /

بدأت الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة، اليوم الأحد، في اتخاذ إجراءات جديدة لضمان عدم تجمع أكبر عدد ممكن من الموظفين والمواطنين خلال عمليات صرف الرواتب.

وشوهد أمام فروع البريد والبنوك المختلفة، وضع علامات وإشارات مختلفة لتحديد مكان توقف الموظفين والمواطنين خلال استعدادهم لتسلم رواتبهم ومخصصاتهم المالية.

ولوحظ أنه سيتم المحافظة على مسافة مترين بين المواطن والآخر، كإجراء احترازي في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، أنها ستبدأ يوم غد الاثنين، صرف مخصصات جرحى مسيرات العودة في جميع فروع بنك البريد بالقطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أنه سيتم الصرف وفقًا لما يصدر عن بنك البريد من آلية لتوزيع الأسماء حسب الأحرف الأبجدية، مع ضرورة الالتزام بهذه الآلية.

#رواتب #غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الإعلامي الحكومي بغزة يُعلق على قرار إيقافه عن العمل بعد تقرير الحجر الصحي برفح

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ويتحدث عن الية صرف رواتب موظفي السلطة

البردويل يكشف معلومات حول منحة 150 مليون دولار القطرية

بالصور.. السنوار يتفقد مكان انشاء مركز حجر صحي في قطاع غزة

ملحم : 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين والعدد يرتفع الى 104

ابو حسنة يوضح موقف الاونروا من موظفي المياومة بغزة

الصحة بغزة: قررنا تمديد إجراءات الحجر الصحي لثلاثة أسابيع.. ونواجه نقص حاد بالادوية والمستلزمات الطبية

الأخبار الرئيسية

528068C

محدث: وفاة شاب ومعلمة متأثرين بجراحهما في حريق النصيرات يرفع عدد الضحايا إلى 25

اشتية : الرواتب ستصرف كاملة على عدة أيام و الغاء التقاعد المالي لغزة

عالمة أمريكية: فقط "معجزة بيولوجية" يمكنها أن توقف تفشي وباء كورونا!

الجيش الإسرائيلي يخشى "نهاية العالم" إذا انتشر كورونا في غزة

860x484 (1)

التوصل الى تفاهمات بين نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة وحدة