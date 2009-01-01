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فيسبوك مسنجر يطلق مركز معلومات عن فيروس كورونا

الأحد 29 مارس 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك مسنجر يطلق مركز معلومات عن فيروس كورونا


وكالات / سما /

أطلق تطبيق المحادثة الفورية مسنجر التابع لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك مركز معلومات لتوفير الإرشادات المفيدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) .

وبحسب بيان صادر عن تطبيق مسنجر، فإن هدف المركز الجديد هو منع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة عن الفيروس عبر الإنترنت، وتوفير موارد تساعد المستخدمين في التواصل مع أصدقائهم وأسرهم وزملائهم في العمل والمدارس والمعلمين والمجتمع المحيط بهم أثناء الالتزام بقرارات العزل الذاتي في المنازل.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن ستان تشودنوفيسكي نائب رئيس مسنجر القول في رسالة عبر الإنترنت إن هناك زيادة كبيرة في معدل استخدام تطبيق مسنجر خلال الفترة الأخيرة "عدد المشاركين في مجموعات محادثات الفيديو عبر مسنجر على مستوى العالم زاد بنسبة 70% والزمن الذي يقضيه المستخدمون في هذه المكالمات زاد بالمثل".

وبحسب شبكة فيسبوك، سيقدم مركز معلومات كورونا على مسنجر معلومات وبيانات مفصلة من منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة يونسيف بهدف منع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة، التي تأتي من مصادر غير موثوقة ولا معتمدة. كما 

#فيسبوك #مسنجر #كورونا

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