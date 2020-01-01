الخضري: على العالم إحداث تغيير حقيقي في مواقفه تجاه إنهاء الاحتلال

غزة / سما /

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أنه في ذكرى يوم الأرض يجدد الفلسطينيين تمسكهم بأرضهم ومقدساتهم، ورفض استمرار الاحتلال الاسرائيلي بالسيطرة على أراضيهم، ورفض الاستيطان وجدار الفصل العنصري وحصار غزة ومحاولات تهويد القدس، مضيفا "فالأرض لنا والقدس لنا وكل ما يقوم به الاحتلال".

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد، على أن على العالم في ظل ما يعيشه من معاناة وإغلاق جراء وباء كورونا -وهي حياة الفلسطينيين منذ عشرات السنين- مُطالب بأن يحدث تغييراً حقيقياً في مواقفه تجاه الاحتلال، وإنقاذ شعبنا، واغاثة المنكوبين في غزة والضفة الغربية والقدس والخارج.

وقال الخضري " تأتي هذه الذكرى لنجدد التأكيد على أن صفقة ترامب سقطت وفشلت، وأن الفلسطيني متمسك بأرضه ومقدساته، وأنها حق فلسطيني لن يتخلى عنه".

وأكد أنه في يوم الأرض يجب أن يتجمع الكل الفلسطيني تحت راية واحدة وهي علم فلسطين، ووضع الخلافات جانباً ونبذ الانقسام.

وقال "هو يوم دافع لوحدة وطنية تتجسد واقعا عمليا، كي نقيم دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، وأن نقدم لشعبنا ما يستحقه من حياة كريمة، وقدرة على مواجهة التحديات والصعاب، خاصة الآثار الاقتصادية والصحية الخطيرة جراء وباء كورونا".

وأضاف الخضري "لعل العالم بدأ يُدرك ماذا يعني حظر التجول الذي عاشه الشعب الفلسطيني عشرات السنين، ومعنى الحصار والإغلاق ومنع السفر للمواطنين"، مشيراً إلى أنه في غزة آلاف الشبان والرجال والنساء الذين لم يصلوا أرضهم في الضفة الغربية والقدس.