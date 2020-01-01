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القبض على 5 أصحاب محال تجارية غير ملتزمين بقرار الاغلاق بالخليل

الأحد 29 مارس 2020 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

قبضت الشرطة اليوم على 5 من أصحاب المحال التجارية غير الملتزمين بقرار الاغلاق بعدة مناطق في محافظة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وخلال متابعة دوريات الشرطة للمحال التجارية ومدى التزامها بقرار الاغلاق بظل الظروف الراهنة، فقد قامت الشرطة بالقبض على 5 من أصحاب المحال غير الملتزمين بهذا القرار.

وأضافت، بان 3 من أصحاب هذه المحال هي محال بقالة غير ملتزمة بتوقيت الاغلاق و2 من أصحاب المقاهي قاموا باستقبال الزبائن وتقديم الاراجيل لهم، حيث تم القبض عليهم وتوقيفهم مدة 24 ساعة واحالتهم للنيابة العامة.

هذا ودعت المواطنين أصحاب المحال التجارية الى الالتزام بقرارات حالة الطوارئ وعدم مخالفتها بهدف حماية أبناء شعبنا من انتشار فايروس كورونا تحت طائلة المساءلة القانونية.

#الخليل

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