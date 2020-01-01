اتحاد طلبة فلسطين ببريطانيا: جاهزون لتقديم يد العون والمساعدة للطلاب

رام الله / سما /

اكد الإتحاد العام لطلبة فلسطين- فرع المملكة المتحدة جاهزيته في تقديم الخدمات والمساعدات والاستشارات للطلاب الفلسطينيين في بريطانيا، في ظل الظروف الراهنة وأزمة وباء فيروس COVID-19 الحالية.

واضاف الاتحاد في بيان له "نعلم أن الازمة أثرت بشكل كبير على جميع جوانب حياتكم الدراسية والعملية والاجتماعية، في حين أننا لا زلنا لا نعلم مدى إستمرار هذه الأزمة وإلى أي مدى سيمتد تأثيرها في الأيام القادمة".

واكد الإتحاد انه يشكل المرجعية الأولى للطلاب في بريطانيا وهو جاهز لتقديم المساعدات والاستشارات للطلاب في حدود المستطاع وفي نطاق الإمكانيات المتاحة، مضيفا "لن ننسى كبار السن ممن يحتاجوا المساعدة فنحن أيضا على جاهزية تامة لتقديم يد العون والمساعدة لهم".

واضاف "نرجو ممن يواجه مشكلة ، أو صعوبة في الوصول لأي من المواد التموينية ، أو في حال حدوث أي طارئ، يرجى التواصل مع أعضاء اللجنة الإدارية، وغيرهم ممن تطوعوا معنا للعمل من أجل خدمة طلابنا وأخوتنا في ظل هذه الفترة الصعبة، تواصلوا على الأرقام التالية كلا حسب أقرب مدينة له":

1. لندن :

أحمد شعت 07378878660

محمد محيسن 07444262181

محمد شعت : 07539542017

بهزاد الأخرس : 07961466869

عبد الرحمن المجايدة: 07438353033

عبد الرازق المجايدة : 447415597421

2. كامبريدج : أحمد الأغا 07884342646

3. نيوكاسل : محمد شعت 07934910368

4. ليدز : ريم الفرا 07464555129

.5 سكتلندا ( غلاسغو ، ادنبره ، بيزلي ) : معاذ الهمص 07389099499

.6 شيفلد : يزن 007957934667

.7 بيرمينجهام: ابراهيم البيك 07760914341

8. كليمسفورد: علاء شعت 00447307969328

.9 بريستول: طارق شعت 07307902749

.10 نوتنجهام : عبد الرحمن نصر 07414808680

واكد الاتحاد بانه يرحب بكل شخص يود التطوع والانضمام لهذه السواعد العاملة من أجل البقاء بجانب كافة الطلاب الفلسطينيين في المملكة المتحدة ، فمن يرغب بالتطوع معنا يرجى إرسال الإسم والمدينة التي يقيم بها ورقم الهاتف إلى الإيميل الخاص بالاتحاد. info@gupsuk.co.uk".