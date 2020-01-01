الشاطئ سيفتقد للاعبيه الثلاثي مهند أبي زيد ومصطفى حسب الله ومحمد عبيد

غزة / سما /

أعلن نجم خدمات الشاطئ مهند أبو زيد انتهاء عقده مع فريقه، بعد خروجه من كأس القطاع أمام نماء المنتقل من الدرجة الثانية، مقدماً الشكر والتقدير للاعبين والجهاز الفني.

يذكر أنه سجل 7 أهداف هذا الموسم للشاطئ. كما قرر، المهاجم مصطفى حسب الله ترك ناديه الشاطئ بعد موسم من وصوله للفريق. تأتي الخطوة مع استقالة نجم الدفاع إسلام أبو عبيدة تركه الأزرق.

وفي خطوة غير متوقعة، قرر النجم الأسمر محمد أبو غواش ترك ناديه شباب الزوايدة الصاعد هذا الموسم إلى مصاف دوري الدرجة الأولى بعد مسيرة رياضية حافلة بالعطاء والتألق، وبعد تحقيق أمنيته بصعود ناديه الذي نشأ بين أحيائه. وقال اللاعب إنني اتخذت هذا القرار رغم صعوبته، لكن لكل بداية نهاية، خاصةً بعد أن تم تحقيق المطلوب والإنجاز المشرف بالصعود من دوري الدرجة الثالثة ثم الثانية إلى الأولى. وقدم شكره للنادي برئاسة هشام أبو زايد وزملائه اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حازم الحجار، وتمنى أن تستمر مسيرة النجاحات والإنجازات صوب الممتازة.

وكان اللاعب شارك مع أندية غزة الرياضي والتفاح وقطبي الكرة في رفح الشباب والخدمات وخدمات المغازي. بدوره، قدم محمد صيدم مدرب نادي بيت حانون الأهلي استقالته من تدريب الفريق، وذلك مع انتهاء الموسم الكروي، وعجز الفريق الذي احتل المركز الثالث عن الصعود إلى الدرجة الممتازة للموسم الثاني. وقال صيدم قائد نادي اتحاد خان يونس سابقاً، إنه مع انتهاء موسم شاق مليء بالحزن والفرح والتعب والجهد، اترك بوابة الفريق الذي أتمنى أن يخوض تجرية جديدة، ويحقق أمنيات جماهيره في الوصول إلى الأضواء. كما قدم أدهم سلامة مدرب الحراس في النادي استقالته مقدماً شكره إلى إدارة النادي على جهودها المبذولة.

من جانبه، قرر محمد عبيد، الرحيل عن شباب جباليا، بعد نهاية الموسم الكروي وخروجه من مسابقة الكأس أمام شباب جباليا، ومن المنتظر أن يحدد وجهته القادمة للموسم الجديد