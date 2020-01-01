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هدافا الدوري يعلنان الرحيل

الأحد 29 مارس 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
هدافا الدوري يعلنان الرحيل


غزة / سما /

أعلن اللاعبان إسماعيل أبو دان ومحمد الحداد رحيلهما عن الجلاء وبيت حانون الأهلي تواليا, عقب نهاية موسمهما مع الفريقين.

وأكد أبو دان والحداد مغادرتهما للجلاء و"الحوانين" تواليا, بعدما حصل الثنائي على لقب هداف دوري الدرجة الأولى هذا الموسم برصيد 11 هدفا لكل واحد منهما.

وقاد لاعب الجلاء فريقه للصعود للدرجة الممتازة, عقب حلول ناديه ثانيا في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة, بفارق نقطة خلف التفاح "البطل".

أما الحداد, فلم يفصل فريقه عن حلم الصعود سوى نقطة واحدة, إذ حلّ ثالثا برصيد 38 نقطة, وأخفق بذلك في الرجوع للممتازة.

#إسماعيل أبو دان #محمد الحداد

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