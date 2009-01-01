فاسكيز يستعد للرحيل عن ريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس الإسبانية”، أن جناح ريال مدريد لوكاس فاسكيز، قد يغادر الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد فاسكيز مع ريال مدريد في صيف 2021، ويبدو أن النادي ليس متحمساَ لتقديم عقد جديد إلى الجناح الذي سيبلغ من العمر 29 عاماً في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن وجود بعض الشباب الموهوبين في ريال مدريد أمثال، فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإبراهيم دياز مع عودة مارتن أوديجارد المعار إلى ريال سوسيداد، يجعل النادي على استعداد للسماح لفاسكيز بالمغادرة هذا الصيف. وقد يكون آرسنال وجهته المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن أوناي إيمري، المدير الفني السابق لآرسنال كان حريصاً على التوقيع مع مواطنه فاسكيز في الصيف الماضي.

ومع استعداد آرسنال على تقديم 33 مليون يورو لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن فاسكيز، رفض اللاعب الرحيل وتعطل الاتفاق. لكن النادي اللندني قد يعود من جديد في الميركاتو المقبل.

وخاض فاسكيز 18 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل 3 أهداف وصنع هدفين.