شاهد..شمالي: قلقون من وصول كورونا إلى غزة "الضعيفة".. والسيناريو الأسوأ انتشار الفيروس مع الإغلاق التام

غزة / سما/

أعرب مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي عن تخوفه من وصول وباء كورونا إلى قطاع غزة في ظل حالة الضعف التي تعيشها ونقص الإمكانيات بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليها منذ 14 عاماً.

وقال شمالي خلال تقرير تلفزيوني مطول بثته قناة سكاي نيوز عربية " قلقون جداً من انتشار الفيروس في ظل حالة الضعف، ستكون إدارة الأزمة صعبة جداً".

ودعا شمالي إلى رفع الحصار عن غزة، وقال "إننا بحاجة للمواد.. أجهزة التنفس ومعدات أخرى.. معدات الحماية".

وأضاف " من غير المنطقي أن نفكر أن مكاناً كغزة يمكن قطعه عن العالم، وهذا يحمل الكل بمن فيهم الناس في غزة المسئولية لتفادي انتشار الفيروس، والسيناريو الأسوأ هو انتشار الفيروس مع الإغلاق التام".

وأضاف " بالنسبة للعديد من الناس في غزة تعتبر غير صالحة للعيش بالفعل منذ مدة طويلة، الناس ليس لديهم وظائف، ليس لديهم سبل للحياة أو الحصول على الدواء، والذين يعتمدون في غذائهم على المساعدات الدولية والأونروا، بسبب هذا كله غزة غير قابلة للحياة".

وتابع يقول " ما أُخبرت به أنه من بين كل 100 شخص مُصاب هناك 20 يحتاجون للمستشفى، و5 من هؤلاء الـ20 يحتاجون عناية مكثفة، الآن يمكنك حسابها؛ إذا كان هناك 60 سريراً مجهزاً بأجهزة تنفس، ونحن في حالة انتشار للوباء وكان هناك أكثر من 1000 مصاب محتاج للعناية المكثفة فإننا سنكون في مشكلة".

وحول تحويل بعض مدارس الوكالة لمقرات لتقديم الرعاية الطبية للاجئين، أشار شمالي إلى أن المدارس هي المتاحة حالياً، وهي ليست مواقع مثالية لتكون مراكز صحية، لكنها الخيار الأفضل لتزويد الناس بالرعاية الصحية الأولية للانفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي.

جاءت تصريحات شمالي خلال تقرير مطول أعده مراسل القناة في غزة محمد المشهراوي، تطرق للواقع الصحي ومراكز الحجر الصحي والإمكانيات المتاحة والمطلوبة، إلى جانب حصار غزة وتأثيراته، وإصرار القطاع على العيش رغم الأزمة.