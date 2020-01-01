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تطور خطير.. أول وفاة لرضيع في الولايات المتحدة بسبب كورونا

الأحد 29 مارس 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطور خطير.. أول وفاة لرضيع في الولايات المتحدة بسبب كورونا


واشنطن / وكالات /

أعلنت السلطات الأمريكية عن أول حالة لوفاة رضيع في الولايات المتحدة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد حاكم ولاية إلينوي، جي. بي. بريتزكر، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس أن طفلا تحت سن عام كان بين 13 حالة وفاة جديدة سجلت في الولاية. 

وأعرب بريتزكر عن صدمته إزاء هذه الحالة، مشيرا إلى أن الوفيات بين الأطفال الصغار بسبب كورونا تعد أمرا نادرا جدا، وحذر من أن هذه الحادثة المأساوية قد تكون "جرس إنذار" لمن يعتقد أن هذا الوباء لا يشكل خطرا كبيرا على الأطفال.

وأكدت مديرة إدارة الصحة العامة في إلينوي، نغوزي إزيكي، أن التحقيق جار بغية الكشف عن ملابسات وفاة الرضيع.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، سجلت في الولايات المتحدة إصابة رضيعين آخرين بالفيروس.

وسبق أن أفاد باحثون صينيون في رسالة نشرتها مجلة New England Journal of Medicine بوفاة رضيع (10 أشهر) إثر إصابته بكورونا، بعد أربعة أسابيع من نقله إلى المستشفى.

وفي دراسة أخرى، سجلت مجلة Pediatrics الطبية إصابة 2.1 ألف طفل في الصين بالفيروس، مع تسجيل وفاة واحدة فقط بينهم، والضحية قاصر في سن 14 عاما.

المصدر: وكالات

#كورونا #السلطات الامريكية #رضيع #كوفيد 19

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