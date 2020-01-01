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الغاء التقاعد المالي لغزة بدءا من الشهر القادم

اشتية : تسجيل اصابتين بكورونا و الرواتب ستصرف كاملة على عدة أيام

الأحد 29 مارس 2020 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية : تسجيل اصابتين بكورونا و الرواتب ستصرف كاملة على عدة أيام


رام الله / سما /

 أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، أن حكومته ستصرف رواتب الموظفين كاملة على دفعات، وستوظّف 51 طبيبًا جديدًا، رغم أن الدعم الدولي والإيرادات انخفضت بأكثر من 50%، في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأوضح اشتية في مؤتمر صحفي برام الله، الأحد، أنّ حكومته ستصرف رواتب الموظفين على عدة أيام لتجنّب التجمهر أمام البنوك، بحيث يتم صرف رواتب موظفي الصحة في اليوم الأول، وعناصر الأمن لليوم الثاني، وبد ذلك رواتب الأسرى والشهداء، ومن ثم رواتب الشؤون الاجتماعية، ويتبع ذلك المعلمين، وفي اليوم السادس تُصرف الرواتب لبقية الموظفين، على أن تخصص الرواتب في اليوم الأخير لكبار المسؤولين والوزراء.

واضاف اشتية: "قررنا إلغاء التقاعد المالي في قطاع غزة بدءا من الشهر القادم".

وأعلن  ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 106 مصابين، بعد تسجيل إصابتين جديدتين صباح اليوم في مدينة الخليل وقرية قطنة شمال غرب القدس المحتلة.
وأضاف اشتية،  حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين إن "التقديرات تشير إلى وجود 12 إصابة بين أبناء شعبنا في القدس المحتلة، يجري معالجتهم في المستشفيات الإسرائيلية".

وقال "انه تعافى قرابة 18 حالة، واجري 5869 لعينات مشتبه بها وجميعها سلبية وطبق الحجر الصحي على المواطنين والعمال العائدين لمدة 14 يوما".

كما اكد اشتية ان السلطة تعمل على توفير شرائح لفحص الفيروس عبر الجهود من ابناء فلسطين في الخارج والاجهزة الامنية، مضيفا "نستطيع فحص اكثر من 1000 عينة باليوم.

كذلك سيجري توظيف 51 طبيبا جديدا بين اخصائي وطب عام وممرضين واذا ظهر اي نقص سيتم توظيف المزيد.

وقال "خلال يومين ستحط طائرة من الصين باراضي 48 تحمل مساعدات طبية لنا".

#اشتية #فيروس كورونا #الرواتب

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