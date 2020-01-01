نجم ليفربول السابق : محمد صلاح يستحق تقديراً أكبر

وكالات / سما /

أشاد جلين جونسون، النجم الإنجليزي الذي لعب لعدة أندية من بينها ليفربول، بنجم الفريق محمد صلاح، واعتبر أنه يستحق تقديراً أكبر لأدائه الكبير مع الريدز.

وقال جونسون، في تصريحات لصحيفة ميرور الإنجليزية، عن اختياره للنجم المصري ضمن فريقه لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، :”سأختار محمد صلاح لأنني لا أعتقد أنه ينال التقدير الذي يستحقه”.

وتابع جونسون حديثه بالقول :”هو بالفعل سجل 91 هدفاً لفريق ليفربول وعلى الرغم من إضاعته لبعض الفرص أمام المرمى، إلا أنه لا يزال خطيراً على المرمى”.

وأضاف نجم الريدز السابق إلى حديثه بالقول :”صلاح سجل بعض الأهداف الحاسمة، وأهدافاً رائعة مثل ذلك الذي سجله ضد تشيلسي الموسم الماضي”.

ويتوقف الدوري الإنجليزي حتى نهاية إبريل وذلك بعد تفشي فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تُصدر رابطة الدوري الإنجليزي قراراً جديداً بتعليق المُسابقة لأمدٍ أبعد، وذلك بعد تزايد حالات الإصابة في المملكة المُتحدة، الأمر الذي دفع السلطات هُناك لاتخاذ تدابير صارمة لمنع التجمعات بهدف مُكافحة انتشار الفيروس.