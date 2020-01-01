  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نجم ليفربول السابق : محمد صلاح يستحق تقديراً أكبر

الأحد 29 مارس 2020 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم ليفربول السابق : محمد صلاح يستحق تقديراً أكبر


وكالات / سما /

أشاد جلين جونسون، النجم الإنجليزي الذي لعب لعدة أندية من بينها ليفربول، بنجم الفريق محمد صلاح، واعتبر أنه يستحق تقديراً أكبر لأدائه الكبير مع الريدز.

وقال جونسون، في تصريحات لصحيفة ميرور الإنجليزية، عن اختياره للنجم المصري ضمن فريقه لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، :”سأختار محمد صلاح لأنني لا أعتقد أنه ينال التقدير الذي يستحقه”.

وتابع جونسون حديثه بالقول :”هو بالفعل سجل 91 هدفاً لفريق ليفربول وعلى الرغم من إضاعته لبعض الفرص أمام المرمى، إلا أنه لا يزال خطيراً على المرمى”.

وأضاف نجم الريدز السابق إلى حديثه بالقول :”صلاح سجل بعض الأهداف الحاسمة، وأهدافاً رائعة مثل ذلك الذي سجله ضد تشيلسي الموسم الماضي”.

ويتوقف الدوري الإنجليزي حتى نهاية إبريل وذلك بعد تفشي فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تُصدر رابطة الدوري الإنجليزي قراراً جديداً بتعليق المُسابقة لأمدٍ أبعد، وذلك بعد تزايد حالات الإصابة في المملكة المُتحدة، الأمر الذي دفع السلطات هُناك لاتخاذ تدابير صارمة لمنع التجمعات بهدف مُكافحة انتشار الفيروس.

#ليفربول #محمد صلاح

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الإعلامي الحكومي بغزة يُعلق على قرار إيقافه عن العمل بعد تقرير الحجر الصحي برفح

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ويتحدث عن الية صرف رواتب موظفي السلطة

الاشتباه بوجود أخطاء بفحوصات الكورونا في اسرائيل .. مسؤول: قد نكون أمام حدث دراماتيكي

البردويل يكشف معلومات حول منحة 150 مليون دولار القطرية

وصول أموال المنحة القطرية لغزة والصرف لـ 120 ألف أسرة خلال ايام

بالصور.. السنوار يتفقد مكان انشاء مركز حجر صحي في قطاع غزة

ملحم : 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين والعدد يرتفع الى 104

الأخبار الرئيسية

اشتية : تسجيل اصابتين بكورونا و الرواتب ستصرف كاملة على عدة أيام

الجيش الإسرائيلي يخشى "نهاية العالم" إذا انتشر كورونا في غزة

528068C

وفاة شاب متأثرًا بجروحه في حريق النصيرات يرفع عدد الضحايا إلى 24

860x484 (1)

التوصل الى تفاهمات بين نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة وحدة

كاتب إسرائيلي : نتنياهو سيقضي على غانتس وأشكنازي بأقرب فرصة