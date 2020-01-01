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الإغلاق الكلي في إسرائيل سيكلف 240 مليار شيكل

الأحد 29 مارس 2020 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغلاق الكلي في إسرائيل سيكلف 240 مليار شيكل


القدس المحتلة / سما /

يبدو أنه لا مفر من الإغلاق الكامل في إسرائيل، وتشديد الإجراءات من قبل الحكومة الإسرائيلية والتي تدرس فرضها على البلاد من أجل عدم تفشي وباء كورونا.

عملية الاغلاق ستؤدي إلى المزيد من فرض القيود على الإسرائيليين، وتشير التقديرات حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن القيود الجديدة ستدخل حيز التنفيذ غدا الإثنين، بعد أن تصادق عليها الحكومة في اجتماع اليوم.

عملية الإغلاق حسب ما قالت "يديعوت أحرونوت" قد تكلف الاقتصاد الإسرائيلي خسائر تفوق 240 مليار شيكل، إذا ما فرضت لمدة 3 أشهر من أجل القضاء على الوباء.

ووفق "يديعوت" فإن الإغلاق الكلي لمدة 12 أسبوعا سيحدث تأثيرا بنسبة 17.7% على الناتج المحلي الإجمالي.

وتستعد وزارة المالية الإسرائيلية لتقليص حجم النشاط الاقتصادي إلى 20%، بدلا من 30%، الامر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل.

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