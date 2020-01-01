نشر قوات من الجيش الإسرائيلي لمنع انتشار كورونا

القدس المحتلة / سما /

نشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مئات الجنود لمساعدة قوات الشرطة في تنفيذ القيود المشددة بشأن حركة الإسرائيليين، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإنه تم نشر نحو 700 جندي مدججين بأسلحتهم، لمساعدة الشرطة الإسرائيلية في تطبيق القرارات المتخذة.

وأشارت القناة، إلى أن اجتماعًا سيعقد اليوم لبحث تشديد الإجراءات وربما فرض حظر تجوال كامل. مشيرةً إلى أن الخطة في حال طبقت سيتم تعزيز قوات الشرطة الإسرائيلية، بنشر مزيد من قوات الجيش الذين سيصل عددهم إلى نحو 4 آلاف جندي.

وتسلمت وزارة الجيش الإسرائيلي، أمس السبت مهام استقبال أي مسافرين إسرائيليين عالقين في دول العالم، والتعامل معهم ونقلهم للحجر الصحي وفحصهم.