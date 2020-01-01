باريس يملك فرصة على طبق من ذهب لضم بوجبا

وكالات / سما /

يملك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فرصة على طبق من ذهب للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول مستقبل بوجبا في الفترة المقبلة في ظل ارتباط اللاعب بقوة بالرحيل عن اليونايتد والتواجد في محرك بحث ريال مدريد الإسباني ، يوفنتوس الإيطالي والفريق الباريسي.

و يرتبط اللاعب المتوج بلقب كأس العالم مع فرنسا في روسيا قبل عامين، بعقد مع اليونايتد يصل لخط النهاية في صيف 2021 و لم يوافق حتى الآن على تجديد العقد الذي يربطه بالإدارة لسنوات أطول.

و أفاد الإعلامي يان ماكجري ونظيره دونكان كاسلز مساء السبت بأن بوجبا يحب أن يرحل عن مانشستر يونايتد و ينتقل لفريقه السابق يوفنتوس في الصيف المقبل.

و لكن المشكلة في طريق عودة بوجبا لليوفي تكمن في عدم قدرة النادي الإيطالي على دفع 150 مليون يورو مقابل توقيع بول لخزينة اليونايتد وفقاً لطلبات النادي الإنجليزي.

و سيكون على اليوفي في ذلك الوقت البحث عن طريقة لضم اللاعب بالتفاوض مع اليونايتد ما يعني تقليص حظوظ النادي الإيطالي في الصفقة وفتح الباب على مصراعيه أمام الفريق الباريسي.