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باريس يملك فرصة على طبق من ذهب لضم بوجبا

الأحد 29 مارس 2020 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس يملك فرصة على طبق من ذهب لضم بوجبا


وكالات / سما /

يملك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فرصة على طبق من ذهب للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول مستقبل بوجبا في الفترة المقبلة في ظل ارتباط اللاعب بقوة بالرحيل عن اليونايتد والتواجد في محرك بحث ريال مدريد الإسباني ، يوفنتوس الإيطالي والفريق الباريسي.

و يرتبط اللاعب المتوج بلقب كأس العالم مع فرنسا في روسيا قبل عامين، بعقد مع اليونايتد يصل لخط النهاية في صيف 2021 و لم يوافق حتى الآن على تجديد العقد الذي يربطه بالإدارة لسنوات أطول.

و أفاد الإعلامي يان ماكجري ونظيره دونكان كاسلز مساء السبت بأن بوجبا يحب أن يرحل عن مانشستر يونايتد و ينتقل لفريقه السابق يوفنتوس في الصيف المقبل.

و لكن المشكلة في طريق عودة بوجبا لليوفي تكمن في عدم قدرة النادي الإيطالي على دفع 150 مليون يورو مقابل توقيع بول لخزينة اليونايتد وفقاً لطلبات النادي الإنجليزي.

و سيكون على اليوفي في ذلك الوقت البحث عن طريقة لضم اللاعب بالتفاوض مع اليونايتد ما يعني تقليص حظوظ النادي الإيطالي في الصفقة وفتح الباب على مصراعيه أمام الفريق الباريسي.

#باريس سان جيرمان #بول بوجبا

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