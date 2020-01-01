ما يحدث فيها كما يجري في إيطاليا.. مطالبات بفصل مدينة بني براك عن رمات غان

القدس المحتلة / سما /

ما زال المتدينون اليهود يرفضون توصيات الحكومة الإسرائيلية ووزارة الصحة من أجل الوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره.

فبعد مشاركة مئات من المتدينين في بني براك في جنازة بالمدينة، لم تتدخل الشرطة في مخالفة للتعليمات التي ينبغي الالتزام بها من جميع الإسرائيليين.

الشرطة الإسرائيلية وفق "يديعوت أحرونوت" قالت "سمحنا لهذه الجنازة بالمسير، لعدم حدوث إشكاليات وبذلك أردنا منع الاشتباكات".

من جهته دعا وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان إلى اجتماع عاجل لقيادة الشرطة، معتبرا ما حدث في "بني براك" حدث خطير للغاية ومهدد للحياة".

وقالت "القناة 12 العبرية" إن ما يحدث في المدينة كما يجري في إيطاليا، محذرة من تفشي الوباء بشكل كبير في هذه المدينة المخالفة لتعليمات الحكومة.

وأفادت "قناة كان العبرية" أن عدداً من سكان مدينة "رمات غان" المجاورة لها طالبوا بإقامة سياج بينها وبين مدينة المتدينين، بسبب تفشي وباء الكورونا فيها.

يذكر أن أغلبية سكان المدينة الموبوءة من التيار المتشدد دينيا، ولم يمتثلوا في بادئ الأمر لتعليمات وزارة الصحة، وأكد رئيس بلدية "رامات غان" كرميل شاما هاكوهين إنه لن يقدم على إقامة سياج.

تعتبر "مدينة بني براك" المركز الديني اليهودي الأكبر في العالم، حيث أن معظم سكانها ينتمون إلى التيارات الدينية اليهودية المتزمتة جداً. ويجري التعبير عن هذا الجانب الديني في الحفاظ الشديد على أيام السبت والأعياد حيث تُشل الحركة كلياً.

وتنتشر في المدينة المدارس والمعاهد الدينية (يشيفوت)، ويدرس في هذه المدارس ما يربو على الخمسين ألفاً من الطلاب اليهود المتدينين، ويزداد عددهم في كل العام بنسبة 10% تقريباً.

أُقيمت في المدينة عدة مجمعات صناعية توفر العمل لعدة عشرات الآلاف من العمال من المدينة نفسها والمدن والقرى المجاورة، ويصل عدد سكان المدينة إلى 150 ألف نسمة.