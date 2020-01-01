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موعد حصول سواريز على التصريح الطبي

الأحد 29 مارس 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد حصول سواريز على التصريح الطبي


وكالات / سما /

يعمل لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بجدية بالغة من أجل العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، وذلك حتى يكون حاضراً في مباريات البلاوجرانا القادمة، في حال استئناف المسابقات المحلية والأوروبية.

وكان لويس سواريز قد خضع لجراحة في الركبة، خلال شهر يناير الماضي، وكان الجميع يعتقد بأن موسمه قد انتهى، لكن انتشار فيروس كورونا وتوقف المسابقات الأوروبية بسببه، منح قبلة الحياة للنجم الأوروجوياني بإمكانية تواجده في المباريات الحاسمة للبارسا.

وقال سواريز خلال مكالمة فيديو أبرزتها صحيفة (سبورت) الإسبانية: “أنا في حالة مذهلة، كنت قد بدأت الركض بالفعل، وعندما سيعود الفريق للتدريبات والروتين المعتاد سأعود معهم، مرحلة التعافي من العملية الجراحية التي خضعت لها تسير بشكل ممتاز”.

وأضاف: “تتزايد حالات كورونا في أوروجواي يوماً بعد يوم، رسالتي للمواطنين هي أن نبقى في المنزل حتى يزول الفيروس بسرعة، لقد تبرعت للأسر الفقيرة بـ500 سلة، وهذا أقل ما يُمكن تقديمه لمن هم في أمس الحاجة للمساعدة الآن”.

وفي نفس السياق، أوضحت الصحيفة المذكورة، أن لويس سواريز سيحصل على التصريح الطبي في 1 من شهر مايو القادم، حيث يتواجد المهاجم الأوروجوياني حالياً في وضع يسمح له بالعودة إلى الملاعب “في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع”.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الليجا الإسبانية في منتصف مايو القادم، وبالتالي فإن لويس سواريز سيلحق بجميع المباريات الـ11 المتبقية، بالإضافة إلى إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نابولي، لكنها تبقى مجرد مواعيد متوقعة، لأن فيروس كورونا لا يزال ينتشر بشكل مهول.

#لويس سواريز

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