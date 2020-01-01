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أتلتيكو مدريد ينعى أحد لاعبيه الناشئين

الأحد 29 مارس 2020 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد ينعى أحد لاعبيه الناشئين


وكالات / سما /

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أمس السبت، وفاة لاعب فريق الناشئين كريستيان مينتشولا البالغ 14 عاما دون الكشف عن سبب الوفاة.


ونشر نادي العاصمة الإسبانية بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي نعى فيه نجمه الواعد، قائلا: "عائلة الروخيبلانكوس ترتدي ثوب الحزن لوفاة لاعب فريق الناشئين كريستيان مينتشولا. نضم أحزاننا وآلامنا لأحزان وآلام عائلة لاعبنا ورفاقه وأصدقائه وننقل لهم مواساتنا".

كما أرسل إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد التعازي لجميع أفراد عائلة مينتشولا، حيث قال: "لقد صدمنا بالخبر المؤسف لوفاة لاعبنا ونأسف بشدة لخسارته، سيكون أتلتيكو مدريد وجميع أفراد العائلة الرياضية بجوار عائلة كريستيان وأصدقائه في لحظات الألم الشديد هذه".

#أتلتيكو مدريد #الناشئين

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