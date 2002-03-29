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الأسير عبد الكريم عويس من مخيم جنين يدخل عامه الـ19 في الأسر

الأحد 29 مارس 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

دخل الأسير عبد الكريم راتب عويس ( 49 عاما) من مخيم جنين، اليوم الأحد، عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مدير نادي الأسير في محافظة جنين منتصر سمور ، بأن الأسير عويس متزوج ولديه ثلاثة أبناء، وتعرض قبل اعتقاله لعدة محاولات اغتيال، وهدمت سلطات الاحتلال منزل عائلته، واعتقل في 29-3-2002، ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة.

يشار الى أن شقيق الاسير عبد الكريم، حسان عويس اعتقل عام 2004، ويقضي حكما بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 20 عاما أخرى، وله شقيق آخر شهيد يدعى سامر ارتقى عام 2002، في عملية اغتيال نفذتها مروحيات الاحتلال بحقه، حين أطلقت صاروخين على سيارته في مخيم الأمعري، وتعرض نجليه وشقيقه للأسر، وحرمت عائلته لسنوات من زيارته كعقاب تعسفي. 

#عبد الكريم عويس

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