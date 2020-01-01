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الاحتلال يفتح البوابات الحديدية جنوب قلقيلية أمام العمال العائدين

الأحد 29 مارس 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بعض البوابات الحديدية، المقامة على جدار الضم والتوسع العنصري، جنوب مدينة قلقيلية، بشكل أربك عمل الطواقم الأمنية والطبية الفلسطينية التي تعمل على استقبال العمال وإخضاعهم للفحص للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة ، إن الاحتلال يهدف بهذه الخطوة إلى ضرب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية، من خلال وزارة الصحة في محاصرة فيروس "كورونا" من خلال فحص العمال القادمين، واخضاعهم للحجر المنزلي.

ودعا رواجبة المواطنين وخاصة العمال إلى توخي الحذر، والالتزام بقرارات الحكومة، لكونها الأحرص على صحتهم وأمنهم.

#الاحتلال

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