فرنسا تحذر من "أخطر أسبوعين" لتفشي وباء "كورونا"

وكالات

حذرت فرنسا، مساء السبت، من "أخطر أسبوعين" مقبلين لتفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت تعد فيه البلاد من بين أكثر بلدان العالم تأثرا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب حتى الآن في الحرب على فيروس كورونا في فرنسا.

وتعاني فرنسا من أزمة عدد الأسرة في أقسام العناية المركزة وعدد معدات الوقاية، في حين تسابق الحكومة الزمن لزيادة عددها.



وقال فيليب في مؤتمر صحفي: "نخوض معركة ستستغرق وقتا، سيكون أول أسبوعين في نيسان/ أبريل أصعب من الأسبوعين اللذين انتهيا للتو".

وأودى فيروس كورونا بحياة 2314 شخصا في فرنسا بحلول، السبت، وارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 37575 حالة وفقا للأرقام الرسمية.