الشرطة تقبض على مشتبه بهم بقتل رئيس بلدية النصارية

رام الله / سما /

قالت الشرطة اليوم الأحد، إنها قبضت على أشخاص يشتبه بضلوعهم بإطلاق النار على رئيس بلدية النصارية شرق نابلس، مساء السبت.

وأطلق مجهولون الليلة الماضية النار على رئيس بلدية النصارية شرق نابلس، حسن دباس (55 عامًا)، وأردوه قتيلًا.

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان، إن دباس تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين، أصيب خلاله بعدة أعيرة نارية أثناء تواجده مع آخرين في القرية، وقد نُقل للمستشفى التركي بطوباس لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة والأجهزة الأمنية دفعت بقوات كبيرة للقرية لحفظ الأمن والنظام العام وحماية ممتلكات المواطنين وأرواحهم، فيما قامت شرطة المباحث بمعاينة مكان الجريمة ورفع الأدلة الجنائية.