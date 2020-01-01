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الإغاثة الزراعية ومعهد اريج يطلقان مشروع "ازرع حديقة منزلك"

الأحد 29 مارس 2020 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

أطلقت الإغاثة الزراعية ومعهد اريج وبالتعاون مع محافظة بيت لحم ووزراة الزراعة في محافظه بيت لحم مشروع "ازرع حديقتك" لمساعدة الأسر على الاكتفاء الذاتي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا في محافظه بيت لحم.

ويهدف المشروع الذي ينفذ بمساعدة أهالي بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا والخضر، في تعزيز صمودهم أمام انتشار فيروس كورونا والمساعدة في استغلال وقتهم في إنتاج الغذاء.

و سيتم توزيع اشتال الخضراوات والبذور وعدد من مرشات صغيرة وبعض الاسمدة.

ويشار الى ان تمويل المشروع هو تبرعات سخية من أصحاب مشاتل زراعية ومحالات مواد زراعية من الشمال والوسط والجنوب، وعدد المستفيدين ٧٠٠ حديقة في تلك المواقع.

ياتي هذا النشاط ضمن استراتيجية خطة الطوارئ من قبل ائتلاف المؤسسات الزراعية.

#الإغاثة الزراعية

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