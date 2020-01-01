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عائلات أسرى الجلزون ولجنة الطوارئ يتفقون على عدم التجمهر خلال استقبال أبنائهم

الأحد 29 مارس 2020 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

توصلت عائلات الأسرى المقرر الإفراج عنهم في الأيام المقبلة، ولجنة الطوارئ المشكلة لمكافحة انتشار فيروس "الكورونا" في مخيم الجلزون إلى اتفاق حول منع التجمهر في اسقبال الأسرى، ومنع إطلاق النار بشكل نهائي، تحت طائلة المسؤولية القانونية والاجتماعية.

وتتشكل لجنة الطوارئ من كافة فعاليات ومؤسسات المخيم، بالإضافة لفصائل العمل الوطني والإسلامي، والتي قامت بدورها بالتواصل مع عائلات الأسرى للخروج بهذا الاتفاق اليوم الأحد.

وثمنت عائلات الأسرى هذه المبادرة التي يجب أن يتحلى بها المجتمع بشكل مستمر من أجل تطبيق النظام والقانون ومحاربة أشكال الفلتان الأمني، وخاصة إطلاق النار الذي أدى للعديد من الحوادث البشعة غير المقصودة، وقدمت هذه العائلات اعتذارها لكافة الأهالي والأصدقاء عن استقبال المهنئين بالإفراج عن أبنائهم.

وأشارت لجنة الطوارئ بأن تفاصيل هذا الاتفاق تتمثل بمنع التجمهر نهائيا خلال استقبال الأسير، وتجنب إقامة تجمعات التهنئة بالإفراج تطبيقا لما جاء على أجندة الحكومة ووزارة الصحة في هذه الظروف الراهنة لمحاربة انتشار جائحة الكورونا.

#الأسرى

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