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ترامب يتراجع عن فكرة إغلاق نيويورك

الأحد 29 مارس 2020 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتراجع عن فكرة إغلاق نيويورك


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيصدر تحذيرا من السفر في منطقة نيويورك التي تضررت بشدة من انتشار فيروس كورونا وذلك بهدف الحد من التفشي، ليتراجع بذلك عن اقتراح سابق بأنه قد يسعى لإغلاق المنطقة برمتها.
وقال ترامب على تويتر "الحجر الصحي لن يكون ضروريا"، حسبما نقلت رويترز.
جاء إعلان الرئيس في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس 2100 حالة وهو أكبر من ضعفي العدد قبل يومين.
وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن 122 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد من الإصابات في بلد واحد.
وقال ترامب على تويتر إنه طلب من المسؤولين الصحيين الاتحاديين إصدار "تحذير قوي بشأن السفر" في نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت.
وجدد السناتور جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، والمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
وكتب بايدن على "تويتر"، أمس السبت: "أقول للرئيس ترامب، إن الأمر لا يتعلق بشخصك، إنه يتعلق بصحة الشعب الأمريكي"، مضيفا: "توقف أخذ كل شيء بصفة شخصية".
وتابع: "أنت رئيس لكل الـ50 ولاية التي تتكون منها الولايات المتحدة الأمريكية، وليس رئيسا للولايات التي منحتك أصواتها، أو التي تمتلك حاكما يعاملك بطريقة صحيحة. إنه وقت التعامل بهذه الطريقة".

#ترامب #امريكا #فيروس كورونا

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