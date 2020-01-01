وفاة أميرة إسبانية بفيروس كورونا

وكالات

توفيت الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا عن عمر يناهز 86 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وأصبحت الأميرة، التي تنتمي إلى عائلة بوربون بارما الملكية في إسبانيا، أول شخصية تنتمي لعائلة مالكة في العالم تموت بهذا الفيروس. وفق صحيفة "صن" البريطانية.



وقال شقيقها الأصغر، الأمير سيكستوس هنري من بوربون بارما، إنها توفيت الجمعة.



وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا ارتفاعا قياسيا، بتسجيل 832 وفاة جديدة أثناء الليل، ليصل الإجمالي إلى 5690، فيما عجزت المستشفيات والمشارح عن استيعاب الضحايا، وغالب أحد قادة الشرطة دموعه وهو يعلن وفاة زميل له.



وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بعد إيطاليا من حيث عدد الوفيات، وارتفع عدد الإصابات فيها إلى 72248 اليوم السبت، بعدما سجل 64059 في اليوم السابق.

وقال فرناندو سيمون، مسؤول الطوارئ الصحية، إن الوباء وصل إلى ذروته في بعض المناطق على ما يبدو، لكن البلاد تفتقر إلى الأسرّة في وحدات العناية المركزة. وأضاف: "ما زلنا نواجه مشكلة كبيرة مع تشبع وحدات العناية المركزة".