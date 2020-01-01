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بعد "استعدوا لفراق أحبائكم".. مسؤول بريطاني يتحدث عن أرقام مخيفة للوفيات المتوقعة

الأحد 29 مارس 2020 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد "استعدوا لفراق أحبائكم".. مسؤول بريطاني يتحدث عن أرقام مخيفة للوفيات المتوقعة


وكالات

يستمر المسؤولون البريطانيون في إطلاق تصريحات متشائمة بشأن تفشي فيروس كورونا، آخرها تصريح مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ستيفن باويس الذي توقع وفاة 20 ألف شخص على الأقل.

وقال باويس في تصريح صحفي، أمس السبت، إن بلاده ستكون قد أبلت بلاء حسنا إذا عبرت أزمة فيروس كورونا بأقل من 20 ألف وفاة.

وأضاف أن وحدات العناية المركزة في لندن لم تمتلئ بعد، مشيرا إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجهز غرف العمليات والإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة.

وفي وقت سابق وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خطابا متشائما للبريطانيين، دعاهم فيه إلى الاستعداد لفراق أحبائهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب آخر الإحصائيات التي أعلنتها السلطات البريطانية، أمس السبت، تم تسجيل 260 وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة الألف شخص.

#فيروس كورونا #بريطانيا #وفيات

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