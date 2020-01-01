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زفاف بمباركة ملكية بالأردن وجلسة تصوير في الحظر (شاهد)

الأحد 29 مارس 2020 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زفاف بمباركة ملكية بالأردن وجلسة تصوير في الحظر (شاهد)


وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، فيديو يظهر حفل زفاف لشاب على فتاة في منطقة الحجر الصحي بأحد فنادق البحر الميت.

وحسب الفيديو، قامت الكوادر الطبية بالمشاركة من بعد في الحفل بألبستهم الواقية، ليتفاجأ العروسين باتصال من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبد الله يقدمان لهما التهاني.

العروسان، من بين آلاف المسافرين المحجورين صحيا في فنادق منذ 16 آذار/ مارس الماضي، بعدما قررت السلطات إيقاف الرحلات الجوية، وحجر كافة القادمين لمطار الملكة علياء 14 يوما، ضمن خطتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).  

وتحجر الأردن صحيا على 5800 مسافر أردني، وجنسيات مختلفة، في فنادق أربع وخمس نجوم،  منهم 3104 أشخاص في عمّان، و1923 في البحر الميت، و23 في مدينة العقبة، تحت حراسة أمنية مشددة.

 

  

 

  

 

 

#زفاف #الاردن #فيروس كورونا

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