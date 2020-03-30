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حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية

الأحد 29 مارس 2020 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية


رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاثنين 2020/03/30: يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الثلاثاء 2020/03/31: تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني لذا يكون الجو مغبرا وغائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة واعتبارا من ساعات المساء تتحول إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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