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ارتفاع وفيات كورونا في تونس إلى 8 والاتحاد الأوروبي يدعمها بـ250 مليون يورو لمكافحته

السبت 28 مارس 2020 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع وفيات كورونا في تونس إلى 8 والاتحاد الأوروبي يدعمها بـ250 مليون يورو لمكافحته


تونس /سما/

سجلت تونس اليوم السبت، وفاة ثامنة بفيروس كورونا، في وقت أعلن فيه سفير الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس برجميني، عن قرار بروكسل منح تونس 250 مليون يورو، لمساعدتها على مواجهة الفيروس وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية.

وقال برجميني اليوم السبت، إنه "في إطار علاقات الشراكة والتضامن المتميزة التي تربط بين تونس والاتحاد الأوروبي، قرر الاتحاد صرف 250 مليون يورو فورا، على شكل هبات لدعم ميزانية تونس في إطار الجهود التي تقودها الحكومة لمحاربة فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية".

إضافة إلى ذلك تعهد الاتحاد الأوروبي بمضاعفة حجم المساعدات المقدمة إلى تونس في إطار مشروع "الصحة عزيزة" لدعم قطاع الصحة في البلاد من 20 مليون يورو إلى 60 مليونا بما يغطي كامل ولايات الجمهورية عوضا عن 13 ولاية.

وكان مدير الصحة في ولاية صفاقس التونسية علي العيادي، قد صرح اليوم السبت، بأن نتائج التحاليل لعينات أخذت لشخص توفي قبل يومين، أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن ذلك يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في تونس إلى8 حالات.

وأكد العيادي، أن "المتوفى في العقد السابع من عمره وكان يشكو من أمراض مزمنة، وقد تأكدت وفاته قبل وصوله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس".

وأعلنت وزارة الصحة التونسية الجمعة، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 227 شخصا.

#تونس #كورونا #وفيات #اصابات #الاتحاد الاوروبي

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