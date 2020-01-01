عشراوي تصف رسالة أعضاء مجلس الشيوخ لترمب بالتحرك النوعي

رام الله / سما /

رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، بالرسالة التي وجهها أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، إلى وزير الخارجية مايك بومبيو طالبوا فيها الرئيس دونالد ترمب، بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا التي تضرب العالم.

ووصفت عشرواي في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، هذه الرسالة بالتحرك النوعي وليس الكمي كونها صدرت عن ثمانية أعضاء فقط من بينهم مرشحون للرئاسة وآخرون من ذوي الخبرة الطويلة والمواقف المبدئية.

وأشارت إلى أن الرسالة كانت واضحة وشديدة اللهجة تضمنت مطالبة ترمب بتوفير الدواء والمعدات الطبية والمساعدات الضرورية الأخرى للضفة الغربية وقطاع غزة لمنع وقوع أزمة إنسانية، منوهة إلى قرار تجميد "الإدارة الأميركية كامل المساعدات أحادية الجانب للشعب الفلسطيني منذ يناير 2018، ومساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الدولية "الأونروا"، كما واحتوت على أسئلة جوهرية حول إذا ما كان لدية علم بما هي المعدات الموجودة وما هي الخدمات المتاحة للفلسطينيين لمواجهة الفيروس، ومتى ستقرر هذه الإدارة تخصيص مبلغ 75 مليون دولار كجزء من صناديق الدعم الاقتصادي لدعم الفلسطينيين، بموجب قانون الاعتمادات لسنة 2020 المالية".

ولفتت إلى أن هذه الرسالة وغيرها من الرسائل السابقة تعد خطوة مهمه يجب البناء عليها وتعزيز صداقاتنا وخطابنا وحوارنا مع هؤلاء الأعضاء ومع جميع المتضامنين معنا من الأقليات والجامعات والمؤسسات الفكرية، لكي تتسع الدائرة لمواجهة المواقف العدائية وغير الأخلاقية التي تبنتها الإدارة الأميركية بحيث يستطيع الناخب الأميركي مساءلة هذه الإدارة التي اتخذت مواقف نيابة عنه تتعارض كليا مع ابسط متطلبات المسؤولية والأخلاق والقانون.

وأكدت عشراوي أهمية تعزيز الجهود لتوسيع دائرة التضامن مع شعبنا الفلسطيني من قبل جميع الاحرار في الولايات المتحدة والعالم أجمع، وأن تصبح بالفعل نافذة نستطيع من خلالها ترسيخ حقوقنا غير القابلة للتصرف والتأكيد على عدالة قضيتنا في مواجهة الاحتلال الاحلالي والقوى الظلامية المتطرفة والشعبوية.