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فيروس كورونا يحصد أرواح أكثر من 10 آلاف شخص في ايطاليا

السبت 28 مارس 2020 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيروس كورونا يحصد أرواح أكثر من 10 آلاف شخص في ايطاليا


سما / وكالات/

مع حلول مساء السبت، أدرك الإيطاليون أنهم فقدوا أكثر من 10 آلاف من أبناء وطنهم وأحبائهم في معركة شرسة ضد فيروس كورونا العنيد.

ونقلت رويترز عن مسؤول قوله إن عدد حالات الوفاة في إيطاليا بسبب تفشي كورونا ارتفع 889 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف أن الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد من جراء "كوفيد-19" أصبحت 10023.

وسجّلت البلاد أيضا بالمجموع 92 ألفا و472 إصابة، بينما واصلت حالات العدوى تباطؤها بمعدل +8,3 بالمئة الخميس و+7,4 بالمئة الجمعة و+6,9 بالمئة السبت.

ويوم أمس الجمعة، سجلت إيطاليا 969 حالة وفاة، وهي أسوأ حصيلة وفيات يومية في العالم.

وتعد لومبارديا المنطقة الأكثر تضررا بتسجيلها أكثر من نصف وفيات البلاد، تليها إميليا-رومانيا.

ووصف مفوض الحكومة المكلف بملف أزمة كورونا المستجد دومينيكو اركوري، الفيروس بـ"الوباء غير المسبوق".

وفي وقت سابق، حذر مسؤول صحي في إيطاليا من أن البلاد لم تصل إلى ذروة الوباء بعد، في إشارة إلى أن الأسوأ لم يحدث حتى الآن.

وهذا يعني أن العدوى ستظل تتصاعد حتى مع الأوامر التي صدرت للإيطاليين بالبقاء في المنزل وتوقف جميع الأنشطة، عدا الأساسيات.

#ايطاليا #كورونا #فيروس #وباء #كوفيد 19 #وفيات

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