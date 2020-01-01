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نتنياهو يلتقي غانتس ويقول ذاهبون لحكومة وحدة.. وقناة عبرية ترجح اعلان الحكومة الاسرائيلية الاثنين

السبت 28 مارس 2020 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يلتقي غانتس ويقول ذاهبون لحكومة وحدة.. وقناة عبرية ترجح اعلان الحكومة الاسرائيلية الاثنين


القدس المحتلة / سما /

 قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، اليوم السبت، إنه في طريقه لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها للإسرائيليين عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، دعاهم فيها إلى توحيد قواهم من أجلهم ومن أجل إسرائيل.

وأكد أنه سيتم تشديد الإجراءات من أجل التغلب على الفيروس، داعيًا الإسرائيليين إلى الالتزام بالمبادئ التي تنشر.

وذكرت قناة 12 العبرية أن نتنياهو سيلتقي مع بيني غانتس، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقًا للقناة، فإن الاتفاق بين الجانبين قد تم بشكل كبير، وإن الخلاف فقط بشأن هوية وزير القضاء، مرجحةً أن يتم يوم الإثنين الإعلان عن الحكومة.

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