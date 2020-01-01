بسبب كورونا: الجيش الإسرائيلي يقرر حظر خروج الجنود من قواعدهم

القدس المحتلة / سما /

قرر الجيش الإسرائيلي حظر خروج الجنود من قواعدهم العسكرية والعودة لمنازلهم من اليوم وحتى 30 يوما، وذلك خشية نقلهم لعدوى فيروس "كورونا".



وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، تم الطلب من الجنود التزام قواعدهم العسكرية ممن يخدمون في مهام داخل القواعد، كما طلب منهم الاستعداد للبقاء فترة أطول في الدوام حتى بعد "عيد الفصح"، وهو ما يعني بقاءهم شهراً دون إجازات.



في المقابل، اشتكى جنود يخدمون في قاعدة الجيش الكبرى في النقب من عدم وجود إجراءات صحية داخل القاعدة، ووجود طوابير أمام قاعات الأكل ودخول إسرائيليين للقواعد واحتكاكهم بالجنود، بالإضافة إلى تأخر فحوصات الكورونا لأيام.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن عسكريين أمريكيين قرروا إرجاء المناورات العسكرية المشتركة مع الجيش الأمريكي.



وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تقرر تأجيل المناورات لعدة أيام بطلب من الجيش الأمريكي لاستكمال قضايا تتعلق بالتنسيق.



من جانبها، أرجعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن سبب إرجاء المناورات لتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.