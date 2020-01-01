رئيس الإعلامي الحكومي بغزة يُعلق على قرار إيقافه عن العمل بعد تقرير الحجر الصحي برفح

غزة / سما /

علق رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، مساء اليوم على قرار إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فيما يتعلق بإعداد تقرير صحفي حول مصابي فيروس كورونا بغزة.

وقال معروف في تدوينة عبر حسابه الشحصي على موقع (فيسبوك): "أخلاقي وفهمي للعمل الحكومي تلزمني باحترام قرار إيقافي عن العمل لحين انتهاء التحقيق حتى لو بدا لي مفاجئا وغير مفهوم".



وأضاف معروف: "أشكر كل من تواصل معرباً عن مشاعر نبيلة هي مكسبي الحقيقي في رحلة الحياة واعتذر لمن لم أتمكن من الرد عليهم، ومستعد تماماً لتحمل أية مسئولية حال ثبوت أي تقصير أو تقاعس عن أداء واجبي الوظيفي، ومن واجبي توضيح بعض الامور ولكن في أوانها المناسب".







وفي وقت سابق، قالت صحيفة (الرسالة) المقربة من حركة حماس، إنه تقرر توقيف مسؤول الإعلام الحكومي في قطاع غزة، لحين انتهاء التحقيقات بحادثة التصوير داخل مستشفى رفح المخصص لمصابي فيروس (كورونا).



وقالت الصحيفة، إنها علمت من مصادر مطلعة أن خلية الأزمة العليا، قررت تشكيل لجنة تحقيق في دخول طاقم صحفي لمستشفى الحجر الصحي برفح؛ للوقوف على مواطن الخلل ومحاسبة المسؤولين المتسببين في ذلك.



وأوضحت المصادر، أنه وفي اطار متابعة الخلية لتداعيات دخول أحد الطواقم الصحفية لمستشفى الحجر في معبر رفح، تقرر تشكيل لجنة تحقيق ووقف مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات. وفق الصحيفة.



وبحسب الصحيفة، أكدّت المصادر، أنه سيجري محاسبة المتسببين في الوقوف خلف الحادثة، بفعل مخالفتها للتعليمات وتأكيدا من الجهات الحكومية حرصها على السلامة الصحية لأبناء شعبنا.