الأجهزة الأمنية تقيد حركة المواطنين في حزما بعد إعلان إصابة شاب بكورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع الفعاليات الشعبية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، مساء اليوم السبت، تقييد حركة المواطنين في البلدة، وفرض الحجر المنزلي الالزامي على جميع أهالي البلدة، بعد إعلان إصابة أحد شاب البلدة بفيروس "كورونا".

وبحسب مصادر محلية، فان الأجهزة الامنية انتشرت في شوارع وطرقات البلدة، وطالبت المواطنين عبر مكبرات الصوت بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، ومنع التجمعات حفاظا على سلامتهم.

وأضافت المصادر: أن طواقم الدفاع المدني ومؤسسات بلدة حزما باشرت منذ صباح اليوم، بتعقيم الحي الذي أعلن عن إصابة أحد المواطنين فيه، وسط التزام المواطنين بمنازلهم، وإغلاق المحال التجارية.

وكان الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم أعلن صباح اليوم عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا، لشاب (29 عاما) من بلدة حزما شمال القدس.