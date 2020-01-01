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إصابتان واعتقال شقيقين خلال اقتحام الاحتلال كفر قدوم

السبت 28 مارس 2020 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان واعتقال شقيقين خلال اقتحام الاحتلال كفر قدوم


قلقيلية / سما /

 أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، واعتُقل فتيان شقيقان، اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين اسلام (14 عاما)، وليث عبد الرحيم علي (18 عاما) من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأوضح أن جنود الاحتلال أطلقوا عقب اقتحامهم القرية وابلا من الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة اثنين منهما بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق جراء استشاقهم الغاز المسيل للدموع، بينهم مسنة ورضيعة .

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص تسعة خزانات مياه على أسطح المنازل ودمرتها.

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