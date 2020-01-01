إصابة مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق واعتقال 3 آخرين جنوب الخليل

الخليل / سما /

أصيب مواطنان برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالغاز المسيل للدموع، إضافة لاعتقال ثلاثة مواطنين، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من القرية قصي خليل عيسى ربعي (24 عاما)، وشادي اياد حسين ربعي (23 عاما)، ووجدي جمال محمد عيسى ربعي (21 عاما).

وأوضح الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال أطلقت النار اتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالغاز المسيل للدموع،

يشار إلى أن مستوطني "حفات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا، هاجموا القرية ورشقوا الأهالي ورعاة الماشية بالحجارة، بحماية من جنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا من الرصاص وقنابل الغاز والصوت ما تسبب باصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.