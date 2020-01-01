للمرة الأولى... بري يهدد بتعليق تمثيله في حكومة لبنان بسبب موقفها من المغتربين

بيروت /وكالات/

هدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يوم السبت، بتعليق تمثيله في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب ما لم تتحرك لإعادة المغتربين العالقين خارج البلاد في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال في بيانٌ أشار فيه إلى أنّه "أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر لا بل للقطاع الاغترابي الذي جعلنا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس بالعطاء والفكر، وحتى بالعملة الصعبة، لذا إذا بقيت الحكومة على موقفها ازاء موضوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة".

وكان برّي دعا الحكومة يوم الجمعة، الى "عقد جلسة استثنائية اليوم قبل الغد من اجل إعادة النظر بقضية المغتربين اللبنانيين الذين يواجهون خطر الوباء في اماكن انتشارهم في شتى اصقاع الارض وبعضها خال من المستشفيات ويفتقد لأبسط قواعد الرعاية الصحية".

ولاحقا أكد رئيس الحكومة اللبنانية، ​حسان دياب​ أننا "مع العودة الآمنة لكل من يرغب من المغتربين اللبنانيين، بعدما نالت الاجراءات المتخذة في مواجهة ​فيروس كورونا​ الثقة في الداخل والخارج".

وشدد دياب على أن "هناك مسؤولية وطنية لحماية اللبنانيين في الخارج واحتضانهم وفق المعايير التي تحمي عائلاتهم ومجتمعاتهم".

كان وزير الخارجية ناصيف حتي قد قال يوم الخميس، إنه ينبغي على اللبنانيين الموجودين في الخارج الخضوع للفحص للتأكد من أنهم غير حاملين للفيروس، قبل أن يتسنى لهم ركوب الطائرة للعودة.

وقال بري زعيم حركة أمل الشيعية في بيان صادر عن مكتبه، "إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة".

وبري من الشخصيات الأكثر نفوذا في لبنان، وعيّن وزير المالية وآخرين في الحكومة التي تواجه أزمة مالية وسيصيبها الشلل إذا سحب بري دعمه لها.

ومثل جميع كبار الساسة في لبنان، يحظى بري بقاعدة تأييد قوية وسط جاليات المغتربين اللبنانيين الكبيرة في الخارج.

ويكافح بعض اللبنانيين العالقين في الخارج لتدبير أمورهم، ويزداد وضعهم صعوبة بسبب القيود الصارمة التي تفرضها البنوك اللبنانية على التحويلات الخارجية، وسحب النقود من ماكينات الصراف الآلي في الخارج. ويعاني لبنان من أزمة مالية طاحنة منذ أكتوبر تشرين الأول.

وقال وزير الخارجية الأسبوع الماضي، إنه سيتم رفع سقف التحويلات للطلاب العالقين في الخارج.

وكتب على تويتر يقول "‏نتمنى أن نعيد اللبنانيين اليوم قبل الغد وأتفهم مشاعر الأهل والأولاد ولكن يجب تأمين (فحوص) البي.سي.آر لأنه يوجد خطورة كبيرة بصعود شخص مصاب الكورونا مع غيره غير المصاب إلى الطائرة".

وأشار إلى أن الحكومة سترتب رحلات جوية لإعادة العالقين في الخارج وحث اللبنانيين الموجودين خارج البلاد على الاتصال بالسفارات لتقديم المساعدة لهم.