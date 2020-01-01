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إطلاق حملة "علق ربطة خبز" بطولكرم لمساعدة العائلات المحتاجة

السبت 28 مارس 2020 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق حملة "علق ربطة خبز" بطولكرم لمساعدة العائلات المحتاجة


طولكرم / سما /

 أُطلقت في محافظة طولكرم مبادرة حملة (علق ربطة خبز) من قبل اللجنة الشبابية طولكرم ونادي كفر اللبد ومجموعة الشباب الرياديين ومركز العودة وملتقى الشراكة الشبابي.

وتهدف الحملة، بحسب الناشط علاء سروجي من مركز العودة، إلى الوقوف إلى جانب الأُسر المحتاجة التي تضررت بفعل ما تمر به الأراضي الفلسطينية.

وقال السروجي: إن الحملة تستهدف جميع المقتدرين من أبناء محافظة طولكرم ومخيمها وبلدات وقرى في المحافظة من باب التكافل الاجتماعي بين أبناء شعبنا، وحفاظاً على كرامة الأُسر المتعففة، حيث إن الحملة تعتمد على نهج التكافل من خلال دفع قيمة ربطة خبز أخرى لعائلة فقيرة عند شرائك ربطة خبز.

وقد تم وضع صناديق في المخابز المشاركة بالحملة، وستقوم العائلات ووفق نظام سنضعه يحفظ كرامة هذه الأسر على استلام الربطة من المخبز.

وأعرب السروجي عن أمله أن تُلاقي هذه الحملة نجاحاً كبيراً، داعياً الجميع للمساهمة بإنجاحها.

#طولكرم #مبادرة #العائلات المحتاجة #كورونا

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