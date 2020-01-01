  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ويتحدث عن الية صرف رواتب موظفي السلطة

السبت 28 مارس 2020 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ويتحدث عن الية صرف رواتب موظفي السلطة


رام الله / سما /

قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن نتائج فحوصات 10 عينات أخذت من مختلف المحافظات، أظهرت أنها غير مصابة.

وأكد ملحم في الايجاز الصحفي المسائي حول تطورات فيروس "كورونا" في فلسطين، الىيوم السبت، أن الاوضاع الصحية لكافة المصابين مستقرة.

وأشاد الناطق باسم الحكومة، بالجهد الوطني الذي تقوم به لجان الاقليم في جميع المحافظات، لخدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم، ما يشكل أسمى معاني التكافل والتعاضد والمشاركة المجتمعية.

وأضاف أن الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة هي لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم ومنع تفشي الفيروس.

وجدد ملحم، دعوته لأبناء شعبنا بالالتزام بمنازلهم، مؤكدا ان الحجر المنزلي والاجراءات الوقائية هي العلاج الوحيد المتوفر في حالة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن معظم الاصابات، جاءت نتيجة التقارب والزيارات العائلية، وقال: "في زمن كورونا علينا أن نغير من ثقافة الاستقبال والتوديع وان نمتنع عن التزاور حتى تمر هذه الجائحة ونحن بصحة وعافية".

وفيما يتعلق بالرواتب، قال ملحم: إن الحكومة ستدرس في اجتماعها الاسبوعي يوم الإثنين المقبل، كيفية صرف الرواتب، دون المس بالتحوطية والاحترازية التي بدأتها الحكومة وشعبنا على مستوى عال من الوعي، وكي لا نجعل من يوم صرف الرواتب يوما للاختلاط ولزيادة أعداد المصابين.

#ابراهيم ملحم #الحكومة الفلسطينية #كورونا #فلسطين #اصابات #رواتب الموظفين #موظفي السلطة

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تقرر حجر اثنين من الصحفيين.. ومعروف: تم تشكيل لجنة تحقيق في الامر

إسرائيل قلقة من تفشي "كورونا" في غزة .. قد تتحول الى كابوس وتسونامي حقيقي

الموت يغيب القائد الوطني محمد سعيد قدري إثر إصابته بفيروس كورونا

صحيفة تزعم : كورونا يعمق أزمة حماس المالية ويهددها بالإفلاس والحركة تنفي

وصول أموال المنحة القطرية لغزة والصرف لـ 120 ألف أسرة خلال ايام

مكافحة كورونا في غزة على طاولة "الرباعية الدولية"

بن زايد للأسد: سوريا الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة

الأخبار الرئيسية

ابو حسنة يوضح موقف الاونروا من موظفي المياومة بغزة

صحة غزة

الصحة بغزة: قررنا تمديد إجراءات الحجر الصحي لثلاثة أسابيع.. ونواجه نقص حاد بالادوية والمستلزمات الطبية

----

بالصور.. السنوار يتفقد مكان انشاء مركز حجر صحي في قطاع غزة

36677

الاشتباه بوجود أخطاء بفحوصات الكورونا في اسرائيل .. مسؤول: قد نكون أمام حدث دراماتيكي

وصول أموال المنحة القطرية لغزة والصرف لـ 120 ألف أسرة خلال ايام