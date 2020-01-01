  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: توقيف مسؤول الإعلام الحكومي على خلفية تقرير صحفي حول مصابي كورونا

السبت 28 مارس 2020 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: توقيف مسؤول الإعلام الحكومي على خلفية تقرير صحفي حول مصابي كورونا


غزة / سما /

قالت صحيفة (الرسالة) المقربة من حركة حماس، إنه تقرر توقيف مسؤول الإعلام الحكومي في قطاع غزة، لحين انتهاء التحقيقات بحادثة التصوير داخل مستشفى رفح المخصص لمصابي فيروس (كورونا).

وقالت الصحيفة، إنها علمت من مصادر مطلعة أن خلية الأزمة العليا، قررت تشكيل لجنة تحقيق في دخول طاقم صحفي لمستشفى الحجر الصحي برفح؛ للوقوف على مواطن الخلل ومحاسبة المسؤولين المتسببين في ذلك.

وأوضحت المصادر، أنه وفي اطار متابعة الخلية لتداعيات  دخول أحد الطواقم الصحفية لمستشفى الحجر في معبر رفح، تقرر تشكيل لجنة تحقيق ووقف مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات. وفق الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، أكدّت المصادر، أنه سيجري محاسبة المتسببين في الوقوف خلف الحادثة، بفعل مخالفتها للتعليمات وتأكيدا من الجهات الحكومية حرصها على السلامة الصحية لأبناء شعبنا.

 

#سلامة معروف #المكتب الاعلامي الحكومي #قطاع غزة #كورونا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تقرر حجر اثنين من الصحفيين.. ومعروف: تم تشكيل لجنة تحقيق في الامر

إسرائيل قلقة من تفشي "كورونا" في غزة .. قد تتحول الى كابوس وتسونامي حقيقي

الموت يغيب القائد الوطني محمد سعيد قدري إثر إصابته بفيروس كورونا

صحيفة تزعم : كورونا يعمق أزمة حماس المالية ويهددها بالإفلاس والحركة تنفي

وصول أموال المنحة القطرية لغزة والصرف لـ 120 ألف أسرة خلال ايام

مكافحة كورونا في غزة على طاولة "الرباعية الدولية"

بن زايد للأسد: سوريا الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة

الأخبار الرئيسية

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ويتحدث عن الية صرف رواتب موظفي السلطة

ابو حسنة يوضح موقف الاونروا من موظفي المياومة بغزة

صحة غزة

الصحة بغزة: قررنا تمديد إجراءات الحجر الصحي لثلاثة أسابيع.. ونواجه نقص حاد بالادوية والمستلزمات الطبية

----

بالصور.. السنوار يتفقد مكان انشاء مركز حجر صحي في قطاع غزة

36677

الاشتباه بوجود أخطاء بفحوصات الكورونا في اسرائيل .. مسؤول: قد نكون أمام حدث دراماتيكي